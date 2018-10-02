Сайт НАТО перепутал русский и украинский языки

На сайте НАТО во время трансляции пресс-конференции генсека Йенса Столтенберга организаторы перепутали украинский и русский языки.

В начале выступления Столтенберга в окне перевода на русский язык появился перевод на на украинский, передает РИА «Новости».

При этом русский перевод транслировался вместо грузинского.

Столтенберг выступил в преддверии встречи министров обороны 29 стран-членов НАТО, которая пройдет 3 – 4 октября в Брюсселе.

В ходе пресс-конференции Столтенберг заявлял, что в НАТО считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также он говорил, что в НАТО никогда не рассматривали инцидент в Солсбери в качестве повода для задействования пятой статьи Вашингтонского договора, которая предполагает коллективный военный ответ.