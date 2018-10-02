Столтенберг сказал о «пятой статье» в связи с делом Скрипалей

НАТО никогда не рассматривала инцидент в Солсбери в качестве повода для задействования пятой статьи Вашингтонского договора, которая предполагает коллективный военный ответ, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы продолжим оставаться в тесном контакте с нашим членом – Великобританией – по этой теме, поскольку любое применение нервно-паралитического газа вызывает серьезную озабоченность всех стран НАТО. Но НАТО никогда не обсуждало в этой связи возможность содействия пятой статьи», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что речь всегда шла только о «полной политической поддержке» Лондона со стороны НАТО, а также о высылке российских дипломатов в знак солидарности. Именно высылку дипломатов он называет твердым и «прямым ответом».

Напомним, НАТО выразило поддержку Британии в оценке инцидента в Солсбери.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.