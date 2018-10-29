В истории с убийством Хашогджи оказались замешаны спецслужбы Британии

Британский таблоид Daily Express утверждает, что спецслужбы Великобритании знали о планах Саудовской Аравии организовать похищение журналиста Джамаля Хашогджи.

Анонимные источники в британской разведке утверждают, что за три недели до убийства Хашогджи Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ, британская спецслужба) перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки, которым был отдан приказ похитить журналиста в Турции и доставить в Эр-Рияд, а в случае сопротивления – «действовать по обстоятельствам», передает ТАСС.

По сведениям источников, приказ якобы исходил не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а от кого-то из «королевского окружения».

По словам источников издания, после получения этой информации британские власти обращались к своим саудовским коллегам с просьбой не осуществлять запланированную операцию.

Кроме того, неназванный представитель академических кругов, общавшийся с Хашогджи за неделю до его гибели, сообщил изданию, что журналист надеялся вскоре получить документальные свидетельства того, что Саудовская Аравия применяла в йеменском конфликте химоружие – в частности фосфорные боеприпасы. По словам источника, во время их встречи Хашогджи очень нервничал и казался подавленным.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашогджи было преднамеренным.