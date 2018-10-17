США перебросили в Германию крупнейшую партию боеприпасов со времен бомбардировок Белграда

Американские ВВС передали крупнейшую с 1999 года партию боеприпасов опорному пункту авиации США на базе Рамштайн в Германии.

В заявлении Европейского командования ВВС США говорится, что 86-я эскадрилья обеспечения боеприпасами на авиабазе Рамштайн в октябре получила около 100 контейнеров с различными боеприпасами, передает РИА «Новости».

«Это крупнейшая партия такого рода со времен бомбардировки Югославии, которая состоялась в 1999 году. Полученные нами боеприпасы будут использоваться для будущих операций на театре военных действий и развития присутствия Командования вооруженных сил США в европейской зоне», – заявил глава боевого обеспечения 86-й эскадрильи мастер-сержант Дэвид Хэд.

По словам мастер-сержанта Артура Мирика, боеприпасы предназначаются для поддержки «Европейской инициативы сдерживания» и увеличения военных резервов американских ВВС на территории ЕС.

Летом сообщалось, что США планируют развернуть системы противоракетной обороны THAAD в Германии с целью «укрепления обороноспособности Европы». Отмечалось, что проводились предварительные переговоры с немецкими военными о размещении комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн.

База ВВС США Рамштайн в Германии является самым крупным стратегическим военным объектом, где расположены 56 тыс. американских военных. Это штаб-квартира американской авиации в Европе и военно-воздушного командования НАТО.