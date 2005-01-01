США собрались развернуть ПРО в Германии

США планируют развернуть системы противоракетной обороны THAAD в Германии с целью «укрепления обороноспособности Европы», сообщают источники.

Американский чиновник сообщил, что США провели предварительные переговоры с немецкими военными о размещении комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется командование ВВС США в Европе и объединенное командование ВВС НАТО, передает Reuters.

«Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников», – отметил он.

По его словам, Германия, согласно предварительной оценке, вряд ли будет возражать против размещения THAAD.

Высокопоставленный немецкий военный чиновник заявил, что на территории Европы необходимо установить дополнительные радары, чтобы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также использовать ракеты-перехватчики.

Европейское командование ВС США на протяжении многих лет настаивает на размещении систем ПРО THAAD в Европе, этот вопрос приобрел особую актуальность после выхода США из ядерной сделки с Ираном, сказал глава некоммерческой организации «Альянс в поддержку ПРО» Рики Эллисон.

Развертывание в Европе еще одной системы ПРО США может убедить союзников по НАТО в Южной Европе, что им не угрожают иранские ракеты, считает другой источник в военной сфере.

Еще один источник заявил, что немецкие чиновники открыты для размещения комплекса для защиты гражданского населения.

В рамках действующих договоров о базировании Вашингтону не нужно разрешение Германии для размещения комплекса. Однако источники утверждают, что перед тем, как размещать ПРО, США официально уведомят Берлин.

Вместе с тем, МИД Германии не смог подтвердить, что США сообщал о возможном размещении THAAD на территории ФРГ. Минобороны США заявляло, что решение о подобных мерах пока не принято.

«В настоящее время не предполагается размещать системы THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможное будущее военное планирование, так как не хотели бы сигнализировать о наших намерениях потенциальным противникам», – сказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В марте сообщалось, что США собрались развернуть у границ России 400 ракет системы ПРО. В конце января американские военные провели испытание американской ПРО на Гавайях. В том же месяце посол России в Сеуле заявил, что на территории Южной Кореи развернуты все компоненты американской системы ПРО THAAD.