Все компоненты американской системы ПРО THAAD развернуты в Южной Корее

На территории Южной Кореи развернуты все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD, при этом Сеул до сих пор не дал Москве гарантий, что эта система будет управляться южнокорейскими военнослужащими, заявил посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

«Что касается развертывания в РК американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких «гарантиях» управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет», – сказал он, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что наращивание военного присутствия США на корейском полуострове, включая установку ПРО, выходит за рамки сдерживания угрозы Северной Кореи.

В прошлом году Пекин также заявил, что развертывание систем ПРО США THAAD в Южной Корее серьезно угрожает стратегическому балансу и интересам безопасности в регионе, в том числе Китаю.