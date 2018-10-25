В Киев прибыл борт с тяжело раненными бойцами ВСУ

В Киев прибыл борт с ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины, рассказала волонтер Наталья Юсупова; женщина занимается сбором лекарств и помощью украинским военным, пострадавшим в ходе конфликта на юго-востоке страны.

«В Киеве снова борт с ранеными бойцами! Есть в очень тяжелом состоянии», – рассказала Юсупова на своей странице в Facebook.

Активистка рассказала, что раненые бойцы нуждаются в полном обеспечении. Не хватает лекарств, еды, воды, одежды и многого другого, пояснила Юсупова.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в ходе военной операции в Донбассе погибли более 2,9 тыс. украинских силовиков.