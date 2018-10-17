Путин созвал Совбез для обсуждения ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили ситуацию в Сирии.

«Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учетом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В совещании участвовали российский премьер Дмитрий Медведев, спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.