Результаты встреч Болтона в Москве названы «оптимистичными»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что результаты визита советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву внушают осторожный оптимизм.

«Вселяют осторожный оптимизм результаты московских переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Разумеется, в первую очередь речь идет о возможности встречи президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Париже в ноябре этого года», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

По его словам, регулярный контакт «лидеров ведущих мировых ядерных держав» полезен, а также «необходим для определения дальнейшего вектора российско-американских отношений и укрепления международной безопасности».

Во вторник Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа. Российский лидер во время встречи с Болтоном предложил провести встречу в Париже.

В Москве Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В понедельник помощник американского президента встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсудил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым варианты нового договора СНВ.