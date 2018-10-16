Путин сказал Болтону, когда готов встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что встречу с американским лидером Дональдом Трампом можно организовать на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.

«Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже», – сказал Путин, передает ТАСС.

«Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах», – добавил Путин.

Болтон ответил, что Трамп будет рад встретиться с российским лидером. «Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», – сказал помощник президента США.

Ранее Путин на встрече с Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки. Российский президент также пошутил о гербе США.