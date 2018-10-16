Путин пошутил про герб США

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сыронизировал над американским гербом, на котором изображен орлан, стрелы и оливки.

«На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» – спросил Путин.

Болтон ответил, что «оливковую ветвь с собой не привез».

«Я так и думал», – заметил Путин, передает ТАСС.

Помощник американского президента добавил, что оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, «так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом».

В ответ Путин подчеркнул, что на гербе США присутствует надпись «Единство в многообразии». «Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется», – сказал российский лидер.

Болтон заверил, что США согласны с этой точкой зрения.

Видео со встречи опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин - Болтону: На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы? pic.twitter.com/15DWLMi6YY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

Ранее Путин на встрече с Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки.