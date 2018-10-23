Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во время поездки в Париж.

«В ходе консультаций Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

По планам, после торжественных мероприятий в Париже «президенты проведут двустороннюю встречу», отметил он. По его словам, продолжительность встречи зависит только от Путина и Трампа. «Это будет нормальная двусторонняя встреча», – пояснил Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что в ходе встречи с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном «обсуждались некоторые вопросы дальнейших контактов на высшем уровне». «Но первое, что сейчас подтверждено и о чем договорились, – о встрече в Париже 11 ноября», – заметил он.

По его словам, это получится «полноценная встреча», которая будет «серьезно готовиться». На переговорах ожидается присутствие членов делегаций из тех, что поедут в Париж. «Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей», – заключил Ушаков.

Ранее Путин на встрече с Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки. Российский президент также пошутил о гербе США и сказал, когда готов встретиться с Трампом.