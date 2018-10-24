Лавров и глава МИД Германии обсудили планы выхода США из ДРМСД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом обсудил планы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – информировали в министерстве.

В Кремле тем временем заявили, что планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений.

Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности.