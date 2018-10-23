Лингвиста института РАН обвинили в экстремизме

Сотруднику Института языкознания РАН Алексею Касьяну предъявили обвинение в экстремизме за публикации в «Живом журнале», сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Следственный комитет предъявил Касьяну обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ («экстремизм») за две публикации в «Живом журнале» в 2014, 2015 и 2016 годах», – цитирует ТАСС Бадамшина.

Внимание следствия, в частности, привлекла запись пользователя kassian в «Живом журнале», сделанная в 2014 году.

Пост начинается со слов о «представителях советской интеллигенции «русского» происхождения».

Привлеченный следствием эксперт полагает, что запись возбуждает ненависть по национальному признаку.

В 2015 году Касьян опубликовал пост, который, как считает следствие, возбуждает вражду по религиозному признаку.

В следующем году он, «продолжая реализовывать» свой умысел, разместил пост про няню Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка. Эту запись эксперт также считает экстремистской.

В квартире Касьяна в июне прошли обыски.

В начале октября эксперты Общероссийского народного фронта заявляли о продолжении работы по борьбе с необоснованным привлечением к ответственности по ст. 282 УК РФ (экстремизм).

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в ряде случаях. Предложение на этот счет было озвучено депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым во время прямой линии.