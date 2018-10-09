ОНФ выработает предложения по корректировке статьи об экстремизме

Эксперты Общероссийского народного фронта вместе с заинтересованными сторонами продолжат работу по борьбе с необоснованным привлечением к ответственности по ст. 282 УК РФ (экстремизм), для этого будет переформатирована рабочая группа по подготовке доклада президенту на этот счет.

В рамках доклада о правоприменении статей об экстремизме будет продолжена работа по анализу ситуации с необоснованным привлечением к ответственности за так называемые «репосты». Среди актуальных вопросов – отмена наказания за простую демонстрацию нацистской символики и привлечение людей к ответственности только тогда, когда она сопряжена с пропагандой, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

ОНФ считает необходимым разработать информационную систему оперативного выявления экстремистских материалов, которая позволит предупреждать пользователя о таком характере текста или иллюстрации.

Также эксперты будут настаивать на редакции статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. В законе не раскрыты эти понятия, а буквальное толкование текста статьи приводит к тому, что правоохранительные органы привлекают к ответственности любого человека, публично продемонстрировавшего такую символику, даже если это не сопровождалось пропагандой нацизма.

«Например, широко известны случаи, когда к ответственности привлекали людей, которые опубликовали в социальных сетях памятные фотографии времен Великой Отечественной войны, где была изображена нацистская свастика. При этом снимки сопровождались комментариями, осуждающими нацизм, или носили сугубо исторический характер и сообщали о подвиге советских солдат в годы войны», – привела пример координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.

По ее мнению, привлекать к административной ответственности по такой статье надо в том случае, если демонстрация атрибутов и символов сопровождается пропагандой идеологии нацизма.

«Необходимо исключить из практики случаи привлечения к ответственности за простую демонстрацию без цели пропаганды. Сейчас, по-хорошему, любой советский фильм, где демонстрируется нацистская символика, нельзя транслировать по телеканалам, – отметила Костенко.

Под пропагандой эксперты предлагают понимать распространение материалов и информации, направленных на формирование у людей идеологии нацизма, убежденности в ее привлекательности, представления о допустимости такой деятельности.

В то же время эксперты ОНФ призывают правительство разработать и обеспечить внедрение владельцами соцсетей информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов. Система должна быть основана на федеральном списке экстремистских материалов, это позволит предупреждать пользователя об экстремистском характере текста или иллюстрации, сохраняя за пользователем право на публикацию на свой страх и риск.

«Как показал анализ правоприменительной практики, порядка 74% всех преступлений экстремистского характера в 2017 году было совершено в интернете, при этом 95% по материалам Генпрокуратуры зафиксировано в сети «ВКонтакте», и мера по внедрению системы оповещения пользователя соцсетей о том, что материал может вызывать ненависть, вражду или унижение человеческого достоинства, представляется более чем актуальной. Находящийся сейчас в открытом доступе Реестр экстремистских материалов насчитывает несколько тысяч пунктов, при этом постоянно пополняется и зачастую вообще не позволяют сделать вывод какой именно материал или аудио-/видеофайл несет в себе такой посыл», – отметила Костенко.

Также предлагается изменить подход к Перечню физлиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Сейчас законодательство обязывает банки применять меры по блокированию денежных средств лиц, включенных в этот перечень – попасть в этот списко можно по факту возбуждения дела до судебного решения. Финансовые ограничения применяются как к лицам, финансирующим терроризм, так и к лицам, привлекаемым к ответственности за высказывания в сети Интернет.

Эксперты ОНФ предлагают дифференцировать применение таких ограничений в зависимости от вида инкриминируемого гражданину преступления. Кроме того, предлагается обязать Росфинмониторинг автоматически исключать граждан из перечня при возникновении соответствующих оснований.

«Указанные меры в совокупности должны положительным образом повлиять на ситуацию с привлечением граждан к ответственности за «репосты» в интернете. За время работы над докладом президенту России по анализу правоприменительной практики в ОНФ поступали различные предложения, в том числе от представителей научного и адвокатского сообщества, различных ведомств, организаций и простых неравнодушных граждан. Все предложения были изучены и проработаны нашими экспертами», – отметила Наталья Костенко.

Она добавила, что шаги, предложенные президенту в докладе, и такие дополнительные предложения экспертов ОНФ, как корректировка ответственности за демонстрацию нацизма и создание информационной системы, будут иметь профилактический характер и сведут к минимуму «перегибы на практике».

«В рамках рабочей группы, созданной ранее для проведения анализа правоприменительной практики и подготовки доклада президенту, эксперты ОНФ продолжат работу и консультации с заинтересованными сторонами, чтобы указанные экспертные предложения не остались на бумаге», – сказала Костенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложении остановить уголовное преследование за репосты.