На Украине собрались «переименовать» Крым

Рабочая группа в Верховной раде Украины, которая разрабатывает проект о «статусе Автономной Республики Крым», намерена рассмотреть вопрос о переименовании полуострова, заявил депутат Рефат Чубаров.

Он пояснил, что проект изменений в конституцию Украины уже подготовлен, после этого он будет направлен на рассмотрение конституционной комиссии и Верховной рады, передает РИА «Новости».

«Один из вопросов – это название. Сейчас рабочее название – Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название – Автономная Республика Крым. И также предложение – Крымскотатарская автономия», – сказал он.

По его словам, вопрос должна решить конституционная комиссия.

Сама рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией, а «представительный орган» в Крыму будет назваться Советом автономии.

Между тем, весной один из инициаторов «блокады» Крыма Ленур Ислямов требовал закрепить в конституции Украины реформу о переименовании Крыма в «крымско-татарскую национально-территориальную автономию».