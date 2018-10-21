Пушков придумал Трампу новый предвыборный слоган

Президент США Дональд Трамп, выводя страну из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, сделает Америку «не снова великой», а «более уязвимой», заявил сенатор Алексей Пушков.

«Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой («great again»), сколько более уязвимой («more vulnerable again»). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства – это опаснейшая иллюзия. Лучше бы Трампу передумать», – написал он в своем Twitter.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что слова Трампа похожи на шантаж, однако предрек катастрофические последствия из-за выхода США из договора.

В воскресенье в Россию прибудет советник Трамп по нацбезопасности Джон Болтон, с которым обсудят слова президента США по выходу из договора.