Гимнастка упала с высоты на цирковом фестивале в Новокузнецке

Гимнастка госпитализирована после падения с высоты на фестивале циркового искусства «Под сводом старого шатра» в цирке Новокузнецка.

Гимнастка коллектива «Ромашка» из Красноярска упала во время исполнения спортивно-акробатического номера на полотнах, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Новокузнецка.

Девушку госпитализировали с переломом руки, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Руководитель коллектива решил снять его с конкурсного просмотра.

В Сети появилось видео падения.

В апреле канатоходец упал восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске.

В январе воздушная гимнастка из московской труппы упала с четырехметровой высоты в ходе выступления в цирке в белорусском Гомеле.