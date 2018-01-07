Гимнастка труппы из Москвы упала с четырехметровой высоты в цирке в Гомеле

Воздушная гимнастка 20-летняя Юлия Тикаева из московской труппы Алишера Алиева в ходе выступления в цирке в белорусском Гомеле сорвалась с 4-метровой высоты и упала мимо страховочной сетки, она доставлена в реанимацию, сообщает Sputnik Беларусь.

Она выступала в программе «Партерный полет». В цирке представлена программа коллектива Алишера Алиева «Дед Мороз и львы Африки». Тикаева сорвалась с высоты около четырех метров, выполняя трюк во время выступления, передает РИА «Новости».

Ее не перехватил вовремя ловитор, в итоге она упала за пределы страховочной сетки лицом вниз.

Это произошло 5 января на вечернем шоу. Ее госпитализировали в областную больницу с травмой головы. Девушка в реанимации в тяжелом состоянии без динамики.

При этом, по данным гомельского цирка, скелет девушки цел, переломов нет.

«Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время», - отметили в администрации цирка.