Канатоходец упал с восьмиметровой высоты в Братске

Канатоходец, который упал восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске, отделался ушибом руки, заявил руководитель департамента культуры города Евгений Гудков.

«Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку», – передает РИА «Новости» слова Гудкова.

После гастролей в Братске Цирк династии Довгалюк планирует продолжить выступления в Ангарске.

Напомним, в июле 2017 года российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова получила серьезные травмы, сорвавшись с высоты четырех метров во время выступления цирка Knie в Люцерне.