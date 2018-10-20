Освобожденный в Норвегии Бочкарев прокомментировал обвинения

Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии, прибыл в Москву и заявил в необоснованности предъявленных ему обвинений.

«Я знал, что все будет нормально, потому что я абсолютно не виновен, и эти необоснованные обвинения ни о чем», – цитирует Бочкарева РИА «Новости».

В пятницу МИД России потребовал у Осло официальных извинений за задержание сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.

Ранее стало известно, что Михаила Бочкарева выпустили на свободу. Решение о его освобождении принял 18 октября окружной суд Осло.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему обвинение в отношении Бочкарева в Норвегии развалилось.