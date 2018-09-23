Россиянин арестован в Норвегии

Гражданин России заключен под арест на две недели в Норвегии, он подозревается в незаконной информационной деятельности, сообщает полиция безопасности страны.

«Да, подтверждаем, что задержан гражданин России», – сообщили РИА «Новости» в полиции безопасности Норвегии. Других подробностей там не уточнили.

По информации норвежского информационного агентства NTB, задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда подозреваемый находился в аэропорту Осло.

Суд Осло принял решение о его задержании в субботу, 22 сентября.

В семинаре по вопросу дигитализации принимали участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.