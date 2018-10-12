МИД потребовал у Норвегии извинений

Москва требует у Осло официальных извинений за задержание сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, заявили в МИД России.

«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в «шпионаже». Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Ведомство сообщает, что сейчас Бочкарев находится в посольстве России в Норвегии, в субботу он планирует вылететь в Москву.

Ранее стало известно, что Михаила Бочкарева выпустили на свободу. Решение о его освобождении принял 18 октября окружной суд Осло.

Напомним, Бочкарева задержали в Норвегии в конце сентября по подозрению в шпионаже.