Норвегия решила освободить российского чиновника

Арестованный в Норвегии сотрудник аппарата Совета Федерации России Михаил Бочкарев выйдет на свободу, поскольку полицейская служба безопасности страны отозвала апелляцию на его освобождение.

Информацию об этом подтвердила адвокат задержанного Хеге Акре из зала суда, передает ТАСС.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Бочкарев в скором времени встретится с российскими послами и отправится в Россию.

«Насколько мне известно, сейчас за Бочкаревым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытие Михаила Анатольевича в здание дипмиссии. После встречи наш сотрудник вылетит на Родину к родным и близким», – приводит слова Матвиенко пресс-служба верхней палаты парламента.

Напомним, российского гражданина и работника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева задержали в Норвегии в конце сентября по подозрению в шпионаже.

МИД России выражал протест послу Норвегии в связи с задержанием.

В Совфеде называли удержание Бочкарева недружественными действиями, носящими исключительно политический характер.

18 октября окружной суд Осло решил освободить арестованного россиянина, однако полицейская служба безопасности Норвегии подала апелляцию на это решение.