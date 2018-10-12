В Совфеде прокомментировали задержание российского чиновника в Норвегии

Удержание Бочкарева норвежскими властями носит исключительно политический и недружественный характер, – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал дело сотрудника аппарата СФ Михаила Бочкарева, который был задержан в Осло в конце сентября по подозрению в шпионаже.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал действия Норвегии, которая продолжает удерживать сотрудника аппарата СФ Михаила Бочкарева, «демонстративными недружественными».

«Юридических оснований для удержания Бочкарева нет. И все правовые решения приняты. Поэтому удержание может носить исключительно недружественный, политический и демонстративный характер в духе того, что сегодня демонстрируют многие государства, особенно Северной Европы, пытаясь показать свою антироссийскую солидарность с заокеанскими суфлерами», – считает Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России потребовал от Норвегии незамедлительно освободить Бочкарева и снять с него все обвинения. Там напомнили, что в четверг городской суд Осло на основании недостаточности доказательной базы принял решение освободить Бочкарева, задержанного 21 сентября по обвинениям в шпионаже.

«Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины Бочкарева у ПСТ (Полицейская служба безопасности Норвегии) нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», – отмечает российский МИД на сайте ведомства.

Однако в четверг полиция безопасности Норвегии обжаловала решение окружного суда. Апелляция будет рассмотрена 22 октября. До этого времени Бочкарев будет находиться под стражей.

51-летнего Бочкарева задержали сотрудники службы безопасности полиции Норвегии 21 сентября в аэропорту Осло на основании информации о том, что россиянин посещал помещения норвежского парламента, не предназначенные для посторонних, а также имел при себе аппаратуру, которую можно использовать в разведывательных целях (речь о мобильном телефоне). Бочкарев работал в СФ старшим консультантом управления информационных технологий и был приглашен на конференцию норвежской стороной. Как рассказал газете ВЗГЛЯД источник в СФ, у Бочкарева был служебный паспорт.