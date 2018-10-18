Суд Норвегии постановил освободить члена российского Совфеда

Окружной суд в Осло решил освободить арестованного по подозрению в «шпионаже» работника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарева, однако россиянин останется под арестом до решения апелляционной инстанции.

Окружной суд Осло постановил освободить задержанного 18 октября россиянина, передает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Полиция безопасности Норвегии обжаловала решение судьи, это значит, что Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционного суда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Бочкарев находился под стражей с 22 сентября, в начале октября по просьбе норвежских полицейских ему продляли арест на две недели.

МИД России также выражал протест послу Норвегии в связи с задержанием Бочкарева.

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов не исключал, что россиянина задержали, чтобы обменять его на задержанного в России и обвиняемого в шпионаже норвежца.