Посла Норвегии вызвали в МИД

В МИД России вызвали посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда, которому заявили решительный протест в связи с задержанием российского гражданина Михаила Бочкарева по фальшивому обвинению в шпионаже.

«Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение», – сообщается на сайте МИД.

В заявлении отмечается, что сотрудник аппарата Совета Федерации России Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Он участвовал в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

«Мероприятие носило публичный характер, в нем приняли участие представители парламентов десятков стран мира», – указали в МИД.

Отмечается, что непонятен сам факт, как присутствие на семинаре российского представителя «привело к такой провокации».

«Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т.ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», – отметили в МИД.

Ранее стало известно, что гражданин России заключен под арест на две недели в Норвегии, он подозревается в незаконной информационной деятельности. Посольство назвало арест необоснованным, Бочкарев также не понимает, почему его задержали.