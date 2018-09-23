Посольство отреагировало на задержание россиянина в Норвегии

Посольство России в Осло считает задержание и арест россиянина в Норвегии надуманным и необоснованным, говорится в сообщении диппредставительства.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В посольстве подтвердили задержание россиянина в аэропорту Осло после участия в семинаре в парламенте Норвегии.

Адвокат подозреваемого Хеге Аакрэ также отметила, что ее клиент считает задержание и подозрения недоразумением. Мужчине 51 год, он из России. Других подробностей о его личности не сообщается.

Семина был посвящен вопросам дигитализации.

Также сообщается, что россиянин сотрудничает с полицией.

Ранее стало известно, что гражданин России заключен под арест на две недели в Норвегии, он подозревается в незаконной информационной деятельности.