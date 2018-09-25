Появилось версия того, зачем норвежцы арестовали россиянина

Задержанный в Осло сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев задержан в Норвегии, чтобы обменять его на задержанного в России норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Он (Бочкарев) абсолютно чистый и пушистый, с моей точки зрения. То есть никакого отношения к тому, о чем там говорят, и близко нет», – сказал Климов. Он подчеркнул, что выражает личное мнение, передает ТАСС.

Он напомнил, что в России задержан норвежский гражданин Берг, причем речь идет «о серьезных обвинениях в незаконной деятельности».

«Судя по заявлению, которое есть в интернете и приписывается адвокату норвежца, там действительно могли взять нашего гражданина с целью такого обменного фонда. По факту это очень напоминает похищение человека», – добавил сенатор.

Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года, ему предъявили обвинение по статье «шпионаж». Сам норвежец не считает себя виновным, но признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

Накануне в МИД России вызвали посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда, которому заявили решительный протест в связи с задержанием российского гражданина Михаила Бочкарева по фальшивому обвинению в шпионаже.