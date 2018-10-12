МИД потребовал от Норвегии немедленно освободить сотрудника аппарата Совфеда

МИД России потребовал от Норвегии незамедлительно освободить сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева и снять с него все обвинения.

В российском дипломатическом ведомстве напомнили, что в четверг городской суд Осло на основании недостаточности доказательной базы принял решение освободить сотрудника аппарата Совета Федерации М.А.Бочкарева, задержанного 21 сентября по фальшивым обвинениям в шпионаже.

«Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины Бочкарева у ПСТ (Полицейская служба безопасности Норвегии) нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», – отмечает российский МИД на сайте ведомства.

Российские дипломаты потребовали незамедлительного освобождения М.А.Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений.

Напомним, в четверг полиция безопасности Норвегии обжаловала решение окружного суда в Осло, который постановил освободить арестованного в конце сентября по подозрению в «шпионаже» работника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарева.

Москва уже выражала протест Норвегии в связи с задержанием Бочкарева.