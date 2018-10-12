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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
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Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

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Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
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          Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

          В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужу   19 октября 2018, 14:54
          Фото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений?

          Михаил Бочкарев – арестованный в Норвегии сотрудник аппарата Совфеда – выйдет на свободу, поскольку норвежская полицейская служба безопасности отозвала свою апелляцию на приговор суда о его освобождении, сообщила в пятницу адвокат задержанного Хеге Акре.

          В четверг городской суд Осло на основании недостаточности доказательной базы постановил освободить Бочкарева. Однако полиция безопасности Норвегии подала апелляцию на решение суда, которую должны были рассмотреть 22 октября.

          МИД России потребовал от Норвегии незамедлительно освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева и снять с него все обвинения в шпионаже, назвав его удержание безосновательным.

          Почему норвежские полицейские вдруг передумали и прислушались к российским дипломатам? Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что апелляция была отозвана по той причине, «что у них против Бочкарева ничего не было». «Они поняли, что ничего не докажут. Полицейская служба, которая все это сфабриковала, села в лужу», – уверен Джабаров.

          «Но само решение норвежцев не является призом для нас. Мы же не сидели сложа руки, мы работали. Каждый поднимал эту тему на разных международных площадках. Это произошло не само собой», – заявил газете ВЗГЛЯД коллега Джабарова по комитету Андрей Климов.

          Напомним, Бочкарева 21 сентября задержала служба безопасности полиции Норвегии в аэропорту Осло. Основанием для ареста стала информация нескольких норвежских депутатов о том, что россиянин якобы посещал помещения парламента, не предназначенные для посторонних, в том числе находился рядом с принтерами, а также имел при себе аппаратуру, которую можно использовать в разведывательных целях (речь, судя по всему, шла всего лишь о мобильном телефоне).

          Михаил Бочкарев – действительный государственный советник 3-го класса, родился в 1966 году, в 1991-м окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. С 2005 года работал в структурах Совфеда, в данный момент является там старшим консультантом управления информационных технологий. Как сообщал источник РБК, Бочкарев отвечал за сайт госоргана.

          В Норвегии он участвовал в двухдневном международном семинаре, куда прибыл по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Конференция проводилась в здании норвежского парламента.

          Ранее Бочкарев уже был участником нескольких подобных мероприятий в различных странах.

          «Я хорошо знаю Бочкарева. Он не имел никакого отношения к спецслужбам. Он абсолютно гражданский человек. Он сотрудник аппарата, обычный технический служащий. Его что-то заинтересовало, он подошел и сфотографировал достопримечательности. Это разве шпионская деятельность, что ли?» – подчеркнул Владимир Джабаров.

          Андрей Климов также рассказал, что во время конференции Бочкарев снимал на мобильный телефон все подряд, что «свойственно очень многим нашим гражданам». «Это поведение показалось норвежцам очень странным, хотя все вокруг только и делают, что снимают на мобильные телефоны. Да на таком основании всех китайцев и японцев можно пересажать. Куда они ни придут, достают мобильные телефоны и все вокруг снимают», – подчеркнул сенатор.

          «Это мероприятие было открытым. Фактически он вел запись своего участия в этом мероприятии. То есть сегодня любой человек, которого куда-то приглашают (за границу), может быть подвергнут аресту. Сейчас, видимо, каждого, у кого есть мобильный телефон, будут ловить и сажать», – добавил он.

          Климов особо подчеркнул, что россиянин не проникал тайно в здание с элементами конспирации, был приглашен самими норвежцами для участия в мероприятии. «Сами позвали, сами впустили, сами дали возможность там работать, потом, ничего не сказав, задержали, когда он уже прошел паспортный контроль, на обратном пути. Он фактически уже не был в стране, в паспорте поставили отметку о том, что он выехал из страны... А затем они эту отметку аннулировали», – рассказал сенатор.

          Как рассказал Климов, по должности Бочкареву положен служебный загранпаспорт для выезда в командировки, а не дипломатический. «Бочкарев – не политическая фигура. Это технический работник, который занимается внедрением цифровых технологий в работу Совета Федерации», – объяснил сенатор.

          Именно поэтому его задержание не противоречило Венской конвенции о дипломатических сношениях. В то же время Климов считает, что выдавать дипломатические паспорта сотрудникам аппарата СФ, чтобы избежать таких случаев, – это не выход. «Это неправильно. Еще пулемет каждому давать? К тому же дипломатический паспорт не является великой защитой. Какая разница, с каким паспортом приехал человек? Человек приехал на законных основаниях. Он гражданин Российской Федерации. Точка! Бандиты же вас при любом паспорте выкрадут и потребуют выкуп», – уверен собеседник.

          О выкупе Климов сказал неспроста. По его мнению, вся эта история с арестом Бочкарева – это похищение человека «с целью его обмена на гражданина Норвегии, обвиненного в шпионаже». Речь идет о 62-летнем Фруде Берге, бывшем пограничнике, который был пойман в Москве за шпионаж и признал свою связь с военной разведкой Норвегии. Сейчас норвежец находится в лефортовском СИЗО. Адвокат Фруде Берга Илья Новиков не исключал варианта, при котором его подопечного можно обменять на Бочкарева.

          «Так поступает украинская хунта, так же в свое время делали и чеченские боевики. Они делали обменный фонд и потом кого-то на кого-то меняли. Это бандитская практика»,

          – напомнил Климов, добавив, что к подобным случаям относится похищение Украиной российских рыбаков и задержание в США Марии Бутиной

          Климов убежден, что история с задержанием Бочкарева стала для Норвегии «огромной ошибкой, если не преступлением».

          «То, что они его освободили, – повод не радоваться, а ждать извинений. Человека взяли ни за что, посадили в кутузку, а потом выпустили. Тут извиниться не мешало бы», – указал он.

          По его словам, то, что Бочкарев оказался на свободе, дает возможность не ухудшать двусторонние отношения, однако сам потерпевший, полагает он, теперь вправе требовать с Норвегии компенсацию за моральный ущерб, так как целый месяц был отлучен от семьи, не получал нужные лекарства.

          «Норвежцы повели себя, мягко говоря, недостойно», – подчеркнул Владимир Джабаров. По его словам, дело Бочкарева «явно не улучшает» отношений с Норвегией, которые и так находятся на не слишком высоком уровне – они не враждебные, но прохладные. «Если бы они отпустили его сразу, то это все быстро забылось бы. Они сами затянули», – указал он.

          Сенатор предположил, что Норвегия, которая почти месяц удерживала Бочкарева за решеткой, хотела поучаствовать в разворачиваемой на Западе русофобской кампании. «Поучаствовали себе на голову. Хорошо, что разум восторжествовал, хотя это не украсило наши двусторонние отношения», – считает Джабаров.


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