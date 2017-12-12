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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

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Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

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          Раскрытый «норвежский шпион» даст России важный рычаг давления

          «Активный пенсионер» Фруде Берг, часто посещающий Россию, очень удобен разведке для использования «втемную»   23 апреля 2018, 17:40
          Фото: facebook.com/frode.berg.5
          Текст: Никита Коваленко,
          Марина Балтачева

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          Пойманный в Москве «норвежский шпион» Фруде Берг признал связь с военной разведкой Норвегии. Есть признаки, что Берга использовали втемную – что, разумеется, не отменяет его ответственности. Однако куда важнее другое: за норвежскими спецслужбами явно стояли другие, значительно более могущественные, и у России появляется возможность для контригры.

          Норвежец Фруде Берг, арестованный в России по подозрению в шпионаже, после нескольких месяцев молчания неожиданно признал связь со спецслужбами Норвегии. Как сообщила норвежская газета Dagbladet, он рассказал своим адвокатам, что находился в Москве по поручению разведки Норвегии.

          В то же время свою вину он по-прежнему не признает. По словам адвоката Ильи Новикова, Берг плохо понимал, «во что его втянули». Он – «пожилой человек», у которого пятеро внуков – «никогда не совершил бы что-либо, что грозило бы ему 20-летним заключением», добавил юрист. Защита норвежца утверждает, что тот не работал в разведке, а лишь стал курьером, отправившись в качестве туриста на встречу с друзьями. Кроме того, она подчеркивает, что Берг никогда не владел секретной информацией.

          62-летний норвежец Фруде Берг был арестован постановлением Лефортовского суда по подозрению в шпионаже, и ему грозит до 20 лет заключения. Берг был задержан в ходе спецоперации ФСБ в Москве возле гостиницы «Метрополь» с поличным – при нем обнаружили конверты с деньгами (около 3 тыс. евро) и, как предполагается, с инструкциями для агентуры относительно сбора секретных сведений, касающихся ВМФ России. В частности, речь шла об атомных подводных лодках Северного флота.

          Берг – бывший инспектор погранслужбы Норвегии, который уволился по достижении предельного возраста и продолжил работу в комиссии по обустройству норвежско-российской границы. Кроме того, еще будучи пограничником, он вступил в Красный Крест и занимался гуманитарной работой, благодаря чему много ездил в Армению. Часто посещал Берг и Россию, где у него были друзья.

          Как сообщали его адвокаты, в Норвегии с ним встретились двое местных граждан, с одним из которых он был знаком. Они попросили Берга передать конверты, раз уж он все равно ездит в Россию, а также уговорили его отправиться в Москву 4–5 декабря 2017 года.

          И вот теперь Берг признал, что эти люди были из военной разведки – Норвежской разведывательной службы (Е-служба, от норвежского Etterretningstjenesten, также принята англоязычная аббревиатура NIS – Norwegian Intelligence Service). Как рассказал адвокат Брюнюлф Ристенс, Берг так долго не решался говорить об этом, так как «испытывал лояльность к норвежским властям», рассчитывал на их поддержку, а потому «долго сомневался», как себя вести. Однако сейчас он «хочет, чтобы его версия была озвучена».

          Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов не исключает, что Берг мог действительно ничего не подозревать. «Разведки используют приемы вербовки под чужим флагом или втемную, когда люди не подозревают, какие задачи они выполняют», – заявил он газете ВЗГЛЯД. В то же время Михайлов отметил, что человек, который собирает или передает какую-то информацию, все-таки должен понимать, что эта информация может носить закрытый характер на территории другой страны. И, следовательно, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

          Но все же вряд ли дело ограничивается интересом одной лишь Е-службы. Ранее сообщалось о связи дела Берга с делом Алексея Житнюка, 24-летнего участкового полицейского, арестованного в конце ноября прошлого года по обвинению в госизмене. Поначалу даже были сообщения, что Житнюк чуть ли не лично передал Бергу какие-то секретные документы. Это вряд ли возможно, так как он был уже арестован, а вот одним из получателей подобных конвертов с инструкциями от норвежских спецслужб он вполне мог быть.

          При этом Житнюка обвиняют в передаче содержащих гостайну сведений о российском флоте не кому-то, а американскому ЦРУ. То есть реализуемая спецслужбами схема на самом деле куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

          Судя по всему, организацией операций по добыванию секретных сведений о российском ВМФ занималось именно ЦРУ, привлекая к сотрудничеству Е-службу. Норвежская военная разведка, в свою очередь, находила «курьеров», которые могли ездить в РФ для обеспечения связи – передачи инструкций, денег и самих добытых сведений. Возможно, что кого-то из них использовали втемную. Более того, тот же Житнюк также вряд ли сам имел доступ к секретным сведениям о ВМФ, а скорее был еще одним «передаточным звеном». Будучи участковым, он имел доступ к учетным сведениям многих людей, в том числе и различных секретоносителей. То есть это часть сложнейшей комплексной операции ЦРУ в сотрудничестве с союзными разведслужбами.

          «Не секрет, что европейские разведки по своей сути несамостоятельны. Они находятся в тесной связи с Центральным разведывательным управлением США», – подчеркнул Михайлов. Тактика использования Берга втемную также отлично укладывается в схему ЦРУ, тем более что этот часто путешествующий в Россию «активный пенсионер», как характеризовали его знакомые, как нельзя лучше подходит для решения подобных задач. «ЦРУ, естественно, не заинтересовано в том, чтобы агентура Норвегии знала, что работает не на страну, а на «большого брата», – добавил собеседник.

          Такие сложносочиненные разведоперации нужны ЦРУ как раз для того, чтобы минимизировать возможность их раскрытия. Несмотря на это, ФСБ удалось в случае с Бергом и Житнюком не только раскрыть схему и вовремя пресечь утечку секретов, но и задержать самих агентов иностранных спецслужб.

          «Это, безусловно, серьезный успех. Разоблачение агентуры – всегда сложный процесс. А взятие агента с поличным – это вершина оперативного мастерства», – подчеркнул Михайлов. В деле раскрытия шпионской схемы главное – раскрыть самого субъекта и пресечь его деятельность, «поймать ту самую ниточку, за которую можно раскрутить весь клубок», подчеркнул эксперт.

          Правда, часто агента предпочитают не задерживать. Во-первых, агенты порой не владеют полной информацией относительно того, на кого они работали, указал Михайлов. Во-вторых, раскрывая такого человека, «мы начинаем играть в кошки-мышки, предоставляем ему дезинформацию, которую он доводит до своих хозяев», или же вообще создаются условия для вербовки двойного агента, добавил контрразведчик. Поэтому про самые большие свои победы спецслужбы никогда не рассказывают.

          Однако в случае с Бергом он уже арестован и даже признал, что приезжал в Москву по просьбе спецслужб, и из этого можно извлечь другую выгоду.

          «В данной ситуации появляется рычаг давления по дипломатическим каналам»,

          – отметил Михайлов. «Теперь мы можем предоставить возможность уже нашему МИДу поиграть в какие-то дипломатические капризы. Мы можем рассуждать, как этого агента отправить в места лишения свободы и использовать его для обмена при удобном случае», – резюмировал собеседник.


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