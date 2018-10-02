Избран новый президент Ирака

Парламент Ирака избрал президентом государства кандидата от партии «Патриотический союз Курдистана» Бархама Салеха.

В заседании парламента приняли участие 265 депутатов, голосование проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости». Депутатам парламента пришлось проголосовать два раза, поскольку с первой попытки ни один из главных претендентов на должность президента не набрал нужного количества голосов.

С 2009 по 2012 год Салех занимал пост главы кабмина Иракского Курдистана.

На пост главы государства, согласно законодательству страны, мог претендовать лишь представитель курдской общины. Изначально было 24 кандидата. Пять кандидатов взяли самоотвод перед решающим голосованием. Главным конкурентом 58-летнего Салеха на пост президента страны был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн.