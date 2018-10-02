Европе предрекли массовые лесные пожары

Ученые предупредили Европу о регулярных массовых пожарах, если глобальное потепление не удастся удержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия.

Согласно данным исследований, в ближайшие несколько десятилетий количество пожаров на юге Европы увеличится в два раза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature Communications.

Даже при самом благоприятном исходе специалисты предрекают увеличение лесных пожаров на 40% в районе южной части субконтинента. Также будут затронуты и центральные регионы. Больше всего, по данным ученых, должны пострадать центр Испании, юг Франции и север Греции.

Если же температуры возрастут на 2,5-3 градуса Цельсия, то масштаб и частота пожаров увеличатся в среднем на 100%, а в Испании, Португалии и на Иберийском полуочтрове – в 2,5-3 раза.

«Результаты наших расчетов, как и растущие социальные и экономические последствия от пожаров в последние годы, говорят о том, что нам следует радикально переосмыслить те меры, которые сегодня применяются для защиты лесов. Глобальное потепление может полностью обнулить эти меры, и Европе следует начать готовиться к мощным пожарам прямо сейчас», – сказал сотрудник университета Барселоны Марко Турко.

Ученые вывели формулу, которая позволяет рассчитать частоту и площадь пожаров, исходя из количества осадков, скорости испарения влаги и случаев засухи. После этого формула была добавлена в используемые при оценке изменения климата модели ООН.

Специалисты применили свои расчеты к двум ситуациям: в случае, если Парижское климатическое соглашение будет исполняться, и в случае более негативного развития ситуации.

Ранее ученые рассказали, что сильнее всего глобальное потепление ударит по США, Мексике, Китаю и Бразилии. А вот Россия, по их мнению, наоборот останется в плюсе.

Напомним, что в 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, обязуясь сократить выбросы парниковых газов. Однако президент США Дональд Трамп в 2017 году заявил о выходе из соглашения.