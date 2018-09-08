Названы плюсы глобального потепления для России

С наступлением глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом» и позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку, пишут американские СМИ.

В частности, издание отмечает, что по мере наступления глобального потепления Россия будет иметь все больший контроль над Северным морским путем и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, пишет The Washington Post.

Основным преимуществом Северного морского пути издание называет время, которое затрачивается на маршрут. Так, судно, следующее из Южной Кореи в Германию, при использовании Северного морского пути будет затрачивать на рейс вдвое меньше, чем через южноафриканский мыс Доброй Надежды – всего 23 дня.

На прошлой неделе Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что потепление в стране значительно усилится в ближайшие годы.

В августе правительство России одобрило идею о заключении концессии по проекту «Северный широтный ход», дав тем самым старт созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта «Обская – Салехард – Надым». Новая транспортная артерия должна разгрузить Транссиб и дать новый импульс развитию экономики страны.