Выяснилось, как глобальное потепление ударит по США и поможет России

Согласно данным ученых, от глобального потепления сильнее всего пострадают США: повышение уровня моря, опасные погодные явления и другие последствия приведут к ежегодным тратам из бюджета страны в размере около 250 млрд долларов.

Специалисты составили список наиболее вероятных последствий глобального потепления в разных странах мира и оценили влияние каждого такого фактора на их экономику. Получилось, что результаты для стран различаются кардинально, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature Climate Change.

По данным ученых, южные страны пострадают гораздо сильнее, чем предсказывалось до этого. Самый сильный удар придется по США и Индии, которые, предположительно, будут терять 250 и 206 млрд долларов в год соответственно. Также среди наиболее подверженных негативным результатам стран названы Мексика, Китай и Бразилия.

А вот северные страны, согласно таким подсчетам, наоборот, даже улучшат свою экономику. Это связано с тем, что текущие температуры данных стран находятся ниже оптимальных. Таким образом, потепление снизит расходы энергии в промышленности и повысит урожайность в сельском хозяйстве.

К странам, на экономике которых положительно скажется среднегодовое повышение температур, отнесли Россию, Канаду, а также государства Европейского союза и Северной Европы.

Ранее в американских СМИ писали о плюсах глобального потепления для России.

Отметим, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, согласно которому 197 стран обязались сокращать выбросы парниковых газов. Однако в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения.