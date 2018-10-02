Запрет движения бензовозов по Крымскому мосту остался в силе

Ограничение на движение грузовиков по Крымскому мосту осталось в силе для бензовозов, так как они не получили спецразрешения от Ространснадзора.

Бензовозы не попали в разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, выданное 1 октября Министерством транспорта, передает РБК со ссылкой на аналитика компании-поставщика нефтепродуктов в Крым «Алгоритм Топливный интегратор» Виктора Костюкова.

«Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», – сказал он.

Поставщики нефтепродуктов пользуются паромом, поэтому перебоев с поставками нет.

За сутки с открытия движения грузового транспорта по Крымскому мосту, по нему проехали 2223 грузовых транспортных средств, передает ТАСС со ссылкой на «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства.

В направлении Тамани проследовало 1137 фур, в сторону Керчи – 1086.

В среднем в сутки паромная переправа пропускала около 700 фур.

В целом интенсивность движения по Крымскому мосту 1 октября составила почти 10 тыс. транспортных средств.

Крымский мост открылся для движения грузовых автомобилей в ночь на понедельник, 1 октября.

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл в мае. Он ехал за рулем КамАЗа. После этого были наложены ограничения на движение грузовиков по мосту.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какой экономический эффект даст открытие Крымского моста для большегрузов.