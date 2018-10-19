В США закрыли банковские счета компании российского миллиардера

Компания Crocus Group Араса Агаларова получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов, сообщил директор управления по региональному развитию Ираклий Кавеладзе.

Кавеладзе заявил, что счета представительства Crocus Group в США были только в Union Bank, передает РБК. По его словам, на сегодняшний день три банка уже отказали компании в открытии новых счетов.

«Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом этих преступных действий», – отметил Кавеладзе.

Он добавил, что «трагичность ситуации» заключается не только в действиях американской чиновницы, которая передала «чувствительную информацию в руки неэтичного журналиста».

«Проблема заключается еще и в том, что в процессе прохождения всей этой цепочки и, видимо, ввиду урывочного характера переданных данных, до читателя дошла серьезно искаженная, де-факто фальшивая информация, нанесшая колоссальный ущерб репутации моей компании и лично мне», – подчеркнул Кавеладзе.



В сентябре американские СМИ спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался денежными переводами между Агаларовым и Кавеладзе – в частности, переводом Кавеладзе 3,3 млн долларов в день, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном будущего президента США Дональдом Трампом-младшим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.

Мюллер предъявил заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в выборы.