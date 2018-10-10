Польша и США договорились о поставках СПГ на 20 лет

Польская энергетическая компания PGNiG и американская компания Venture Global LNG договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.

«На протяжении 20 лет ПГНиГ будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи», – сообщили в польской компании.

Поставки будут осуществляться по формуле free on board, передает ТАСС.

В конце сентября глава Белого дома Дональд Трамп перед встречей с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Соединенные Штаты будут экспортировать в Польшу «огромные объемы» сжиженного природного газа (СПГ).

В июне прошлого года Польша приняла первый танкер с СПГ из США. При этом Варшава оказалась недовольна тем, что американский СПГ существенно дороже поставляемого Газпромом голубого топлива.