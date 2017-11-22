Трамп анонсировал поставки «огромных объемов» американского СПГ в Польшу

Глава Белого дома Дональд Трамп перед встречей с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Соединенные Штаты будут экспортировать в Польшу «огромные объемы» сжиженного природного газа (СПГ).

По словам Трампа, Вашингтон предложит Варшаве «довольно хорошую цену [на СПГ], передает ТАСС.

«Огромные объемы СПГ будут экспортироваться в Польшу. (...) Они будут покупать у нас много [газа], и это будет прекрасно», – заявил глава Белого дома.

Кроме того, он сообщил, что Соединенные Штаты намерены изучить возможности сотрудничества для того, чтобы совместно с Польшей способствовать энергетической безопасности всей Европы, в связи с этим страны вскоре «запустят дипломатический обмен на высоком уровне».

«Ни одна страна не должна зависеть от одного зарубежного поставщика энергии», – заявил американский лидер.

Напомним, в ноябре прошлого года Польша подписала контракт о поставках газа из США.

В июне прошлого года Польша приняла первый танкер с СПГ из США. При этом Варшава оказалась недовольна тем, что американский СПГ существенно дороже поставляемого Газпромом голубого топлива.