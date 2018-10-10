Дядя Нурмагомедова рассказал о попытке бойца получить гражданство Украины

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пытался получить украинское гражданство, заявил его дядя Алекс Нурмагомедов, проживающий в Полтаве.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ», – приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «лучше народа нет». Семья Хабиба Нурмагомедова планировала, что он будет выступать за Украину, но в гражданстве ему отказали.

Это случилось, когда «Хабиб еще маленький был, у него не было паспорта», сказал дядя бойца. По его словам, Хабиб Нурмагомедов «числился в финансовом техникуме» в России.

Хотя документы на гражданство подавались, «все время был отказ».

«И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить», – заявил Алекс Нурмагомедов, добавив, что отказ в украинском гражданстве вызвал у племянника обиду.

Алекс Нурмагомедов рассказал, что Хабиб «на свои первые бои летал из Полтавы», выступал за клуб «Combat-DOBRO» в Киеве.

«А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», – сказал Алекс Нурмагомедов.

По словам дяди, после завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов намерен открыть в Полтаве спортивный комплекс.