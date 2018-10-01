Нурмагомедов поднялся в обобщенном рейтинге UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов занял второе место в обновленном рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

Ранее Нурмагомедов занимал восьмое место в рейтинге, передает ТАСС со ссылкой на сообщение UFC.

Противник Нурмагомедова в недавнем поединке ирландец Конор Макгрегор опустился со второго места на восьмое.

На первом месте остался чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Дэниэл Кормье. На третьем – чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.

В понедельник на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале состоялась встреча вернувшегося из США российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с болельщиками.

Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.