Болельщиков на встрече с Нурмагомедовым пришлось успокаивать

На стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале состоялась встреча вернувшегося из США российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с болельщиками.

В понедельник вечером Нурмагомедов прибыл в аэропорт Махачкалы, после чего направился на стадион, где прошла встреча с болельщиками из разных уголков региона. Стадион скандировал: «Хабиб, Хабиб».

К публике Нурмагомедов вышел, подняв над головой чемпионский пояс, передает ТАСС.

Боец поблагодарил болельщиков за поддержку.

Во время мероприятия люди стали выбегать на поле, но их попросили оставаться на местах.

«Вас много, а я один, надеюсь, вы это понимаете. Если так толпа будет продолжать приближаться, нам придется закончить. Давайте нормально пообщаемся», – заявил Нурмагомедов.

В МВД по Дагестану сообщили, что встречу посетили около 9 тыс. человек.

Глава управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Микаил Макашарипов сообщил, что нарушений не было, «люди радовались событию».

«А то, что ребята вышли на поле, ничего страшного нет, запрета такого не было», – пояснил Макашарипов.

Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.