Православная партия Ливана отказалась признавать Константинопольский патриархат

Глава православной ливанской партии «Хезб Аль-Машрек» Фади Дейри заявил о поддержке решения Синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Он заявил, что «Аль-Машрек» «изначально» поддержала решение РПЦ прекратить «отношения с так называемой константинопольской церковью», передает РИА «Новости».

Дейри заявил, что его партия «впредь не признает патриархию, которая получает инструкции извне с целью раздробления православной церкви».