Астронавт НАСА Хейг улетел в США

Астронавт НАСА Ник Хейг, не попавший на МКС из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», улетел в США, сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Астронавт Хейг в субботу улетел в США. Когда этот экипаж (космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и Хейг) снова начнет подготовку в Звездном городке к своему полету на МКС, Хейг вернется в Москву», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новый полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на МКС запланирован на весну будущего года.

Напомним, 10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.