Обломки всех ступеней «Союза» нашли в Казахстане

Обломки первой, второй и третьей ступеней аварийного «Союза-ФГ» найдены в Карагандинской области Казахстана, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

«Силами российской базы №1, дислоцирующейся в городе Жезказган, сегодня днем обнаружены ступени космического корабля», – рассказал Нурахметов, передает ТАСС.

По его словам, первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасения обнаружены в радиусе 40 км от села Талап Карагандинской области.

Напомним, 10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, они выжили.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.