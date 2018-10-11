Стало известно о критическом повреждении ступеней аварийного «Союза»

Аварийной комиссии будет сложно установить причины произошедшего с ракетой «Союз», поскольку ступени в результате падения оказались критически повреждены, сообщил источник в ракетно-космической области.

«Установить точные причины произошедшего аварийной комиссии будет трудно. Ступени ракеты либо сгорели, либо настолько повреждены, что по материальной части определить причины будет практически невозможно», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, вся надежда остается только на телеметрическую информацию, которая поступала с ракеты во время полета на наземные пункты.

В четверг время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков рассказал о системах корабля, благодаря которым оба космонавты остались живы. ВЗГЛЯД также подробно сообщала о системе аварийного спасения космонавтов.