В «Роскосмосе» уточнили возможную причину аварии «Союза»

Аварийный «Союз-ФГ» мог упасть в четверг из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Когда ракета стартует, четыре блока первой и центральный блок второй ступени работают параллельно. Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с «зацеплением», которое находится в верхней части бокового блока ступени», – сообщил источник РИА «Новости».

Он объяснил .что «зацепление» – это штырь, который входит в специальный «карман» на центральном блоке».

«Это механическая система. Срабатывают пиропатроны – чтобы развести блоки, «зацепление» выходит из «кармана», и остатки газов из двигателей ракеты и пиропатронов отталкивают боковые блоки. Один из блоков не отошел. Он пошел назад и в полете ударил по второй ступени. Начались резкие перегрузки, и автоматика отключила двигатели второй ступени», – сказал он.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, их достали из спускаемого аппарата.

По предварительным данным, авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.