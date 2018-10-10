Эксперт: Задние стойки SuperJet не выдержали «прыжков» якутского аэропорта

11 октября, четверг | Последнее обновление — 10:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Разделы
100 долларов за баррель России больше не нужны
Новым «Лидерам России» расширили границы возможного
Почему легендарному советскому пистолету ищут замену
Кто заменит Никки Хейли в ООН
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
76 лет назад в Ейске убивали детей
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Без Маккейна в юбке нам будет скучно
Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 5 комментариев
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook