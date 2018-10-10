Эксперт: Задние стойки SuperJet не выдержали «прыжков» якутского аэропорта

Хотя задние стойки самолета крепче передней, во время аварии сломались как раз задние. Это произошло из-за «прыжка» самолета на летном поле, пояснил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Ранее среди экспертов вызвал недоумение тот факт, что во время аварии Sukhoi SuperJet 100 в Якутске сломались только задние стойки.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что причина катастрофы самолета уже почти очевидна. Она связана с ремонтом полосы, из-за которого ее временно укоротили, но зону ремонта работники аэропорта не огородили должным образом.

«Реконструируемое покрытие находится выше, чем старое. Самолет во время торможения не смог остановиться до места стыка старого и нового участка полосы и, соответственно, налетел на огромный, высокий бордюр, - сказал Гусаров. – Не было ни ограждений, ни пандусов, ничего. При ударе передняя стойка была повреждена, но ее не оторвало: самолет просто подпрыгнул. А дальше обе основные стойки ударились о тот же бордюр – и подломились. После этого самолета проехал еще метров пятьдесят и остановился. К счастью никакого возгорания не возникло, никто не пострадал. Но самолет подлежит списанию».

Теперь комиссии предстоит выяснить, по какой причине самолет не смог остановиться в отведенном участке взлетно-посадочной полосы. Гусаров полагает, что причины аварии вряд ли стоит искать в техническом состоянии SuperJet.

«Есть версия, что было обледенение и коэффициент сцепления был ниже нормы, - говорит он. – Есть еще информация, что предыдущий самолет, который садился в Якутске, тоже еле-еле затормозил».

Но главный вопрос, который стоит выяснить комиссии, по мнению Гусарова, это почему реконструкция взлетной полосы проводилась таким странным образом.

«Ведь всегда за полосой создается некая зона безопасности на случай выкатывания самолета, должны быть ограждения, освещение и так далее, – недоумевает эксперт. – Судя по тому, что я видел, даже если бы перепад высот хотя бы залатали временно неким асфальтовым пандусом, ничего бы не произошло. Самолет бы подпрыгнул – и покатился бы дальше по новому участку. Но в данном случае об этом вообще никто не позаботился».

Гусаров оговорился: следствие все же должно выяснить, есть ли доля вины летчика, – например, бывает, что самолет приземляется не в начале полосы, а чуть-чуть перелетает. «Но даже если летчик допустил незначительные нарушения на полосе и даже за полосой все равно не должно быть подобных препятствий», - уверен эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, инцидент в столице Якутии произошел во вторник. Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился в 21:21 мск на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находился 91 пассажир и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы при помощи аварийных трапов. Четыре человека обратились в медпункты, но никто серьезно не пострадал.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин инцидента. Однако Росавиация уже сообщила, что Sukhoi SuperJet 100 эксплуатировался с неисправностью. В Росавиации признали, что взлетно-посадочная полоса была частично покрыта льдом. Но было ли это одной из причин, пока не сообщается.