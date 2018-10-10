Выкатившийся за ВПП самолет в Якутии эксплуатировался с неисправностью

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявило, что самолет SSJ100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, эксплуатировался с неисправностью.

«Самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью – деактивировано реверсивное устройство двигателя № 2. Согласно ограничениям перечня минимального оборудования выполнение посадки с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

В агентстве воздушного транспорта рассказали, что в 2018 году в ходе проведения проверок деятельности авиакомпании «Якутия» «были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства России».

Среди нарушений называются фальсификация производственно-технической документации, невыполнение техобслуживания самолетов в установленные сроки, нарушение максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей и сроков замены изделий самолета с ограниченным ресурсом.

«По результатам проведенных проверок комиссиями Росавиации делались заключения о том, что система управления безопасностью полетов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям, руководство авиакомпании не способно принимать эффективные меры по устранению недостатков в деятельности авиапредприятия», – сообщили в Росавиации.

В агентстве добавили, что сейчас рассматривается вопрос о внесении ограничений в действие сертификата АО «Авиакомпания «Якутия» в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Напомним, во вторник самолет SSJ100 выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. Отмечалось, что причиной ЧП может быть обледенение полосы. «Гражданские самолеты Сухого» заявили, что инцидент произошел из-за внешних факторов.